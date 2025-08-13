Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
13 августа 2025 / 20:25
13 августа 2025 / 20:17
Политика
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
13 августа 2025 / 20:25
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса

Следствие объявило об обысках в штаб-квартире оппозиционной южнокорейской партии «Сила народа» на фоне ареста жены бывшего президента страны Юн Сок Ёль. Сам Юн в свое время баллотировался от этой партии, сейчас он помещен в СИЗО по обвинению в госмятеже в декабре прошлого года. Его жену обвиняют в коррупции.

Эксперт РИСИ Роман Лобов отмечает, что «подобные судебные разбирательства в Республике Корея являются неотъемлемой частью внутриполитической борьбы.  Учитывая, что представители правоконсервативных сил вели себя жестко по отношению к представителям процентристского лагеря, который сейчас находится у власти, то очень многое здесь объясняется логикой мести. Тот политический кризис, который начался с конца прошлого 2024 года вылился в уголовное разбирательство против Юн Сок Еля. Далее выдан ордер на арест первой леди страны, сейчас прошел обыск в штаб-квартире «Силы народа». Все это ведет к тому, что, скорее всего, будут начаты какие-то уголовные разбирательства и в отношении функционеров этой партии. Но это подстегнет внутриполитическую борьбу, усилит накал межпартийного противостояния, а это, к сожалению, станет препятствием на пути планов нынешнего президента Ли Чже Мена покончить с внутриполитической поляризацией в южнокорейском обществе и объединить страну под своей властью, преодолеть внутриполитическое размежевание и стать, как он говорил, президентом для всех граждан Республики Корея».  

По словам эксперта, «разумеется, что судебное преследование имеет под собой определенную фактологическую правду. Но другой вопрос, что ушедшие в оппозицию консерваторы будут воспринимать эти действия, как акт политического давления, акт политической мести, и это только подстегнет враждебность между двумя лагерями и может спровоцировать еще один виток внутриполитической борьбы в Республике Корея».              

