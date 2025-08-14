Сирия: внутренние проблема растут день ото дня

Юрий Веселов, военный обозреватель

Военно-политическая обстановка в Сирийской Арабской Республике остается сложной.

В последние дни в ряде районов провинций Алеппо и Ракка отмечались спорадические вооруженные столкновения между подразделениями Арабской правительственной армии (АПА) Сирии и отрядами курдских Сирийских демократических сил (СДС). Обе стороны обмениваются взаимными обвинениями в провокационных действиях и случаях открытия огня. По сообщениям наблюдателей, сирийское правительство переходного периода перебрасывает в данные провинции дополнительные войска, а военное командование СДС проводит мобилизацию резервистов.

Столкновения начались в окрестностях города Манбидж 9 августа 2025 года. В заявлении СДС указывается, что «недисциплинированные группировки в рядах сирийской правительственной армии продолжают свои провокации и неоднократные атаки на стыковых участках в районе Дейр аль-Фахр с применением артиллерии без каких-либо обоснований».

С утра 12 августа в Дамаске начались курдско-арабские переговоры, направленные на прекращение конфликта и урегулирование наиболее острых военных и политических разногласий между сторонами. Делегацию СДС представляет влиятельная политическая чиновница в курдской Автономной администрации Ильхам Ахмад, сирийскую сторону возглавляет министр иностранных дел Ахмад аш-Шайбани.

Напомним о том, что 10 марта стороны подписали соглашение о будущих отношениях между курдской Автономной администрацией, ее военным крылом и центральными властями в Дамаске. Наиболее важным пунктом договоренностей стало обоюдное желание включить вооруженные формирования СДС в состав новой правительственной армии. Вместе с тем выяснилось, что стороны по-разному рассматривают процесс и итоги военного объединения: курды рассчитывали на вступление в государственные силовые структуры единым блоком своих сил. Тогда как Дамаск намерен провести их разоружение, фильтрацию личного состава (прежде всего, командного), а затем осуществить прием боевиков в воинские подразделения.

Кроме этого, курды настаивают на ускорении процесса выработки новой конституции государства, так как принятая после свержения прежнего режима «конституционная декларация» по существу не учитывает социальных интересов национальных меньшинств, к которым принадлежат сирийские курды.

Переговоры, по сообщениям местных источников, проходят трудно. Сирийская сторона отказалась от трехсторонней встречи в Париже, которую пытались организовать представители французского правительства. Дамаск обвинил руководство Автономной администрации и СДС в сепаратизме, торпедировании процесса военно-административного объединения и провокационных действиях по привлечению представителей шиитов-алавитов и сирийских друзов к участию в Конференции единения, проведенной в городе Аль-Хасака 9 августа.

Следует отметить, что на юге страны в ряде районов провинций Ас-Сувейда и Деръа сохраняется напряженность между друзским населением и местными суннитскими племенами, несмотря на отвод правительственных сил в центральную часть Сирии. 12 августа в столице Иордании Аммане состоялись переговоры министров иностранных дел Сирии и Иордании при участии специального представителя президента США на Ближнем Востоке Томаса Барака. Об итогах встречи не сообщается. Однако участники договорились о продолжении консультаций по объединению совместных усилий с целью стабилизации ситуации на юге Сирии.

Прошедшие 31 июля в Москве российско-сирийские переговоры на высоком уровне способствовали разрядке напряженности вокруг авиабазы Хмеймим: уже в начале августа вооруженные отряды племен-бедуинов свернули палаточные лагеря и убыли в неизвестном направлении. По указанию президента переходного периода Ахмада аш-Шараа была усилена внешняя охрана российского объекта, налажен диалог между представителями российского Центра по примирению враждующих сторон и командирами сирийских блокпостов.

Начиная с утра 8 августа, размещенный на военном аэродроме города Аль-Камышлы в провинции Аль-Хасака гарнизон войск РФ возобновил подвижное патрулирование прилегающих к границе с Турцией северных районов Сирии. К мероприятиям привлекаются несколько бронированных автомобилей, два бронетранспортера Российской гвардии, которых сопровождает пара вертолетов. По заявлению российского командования, действия предпринимаются для предотвращения возможных столкновений между отрядами СДС и правительственными войсками. Район находится под контролем курдских вооруженных формирований.

Предположения и слухи о вероятности возобновления военного присутствия России на юге Сирии находят подтверждение. Близкий к правительству переходного периода информированный источник сообщил арабскому изданию «Аш-Шарк аль-Аусат» о просьбе сирийских властей разместить в провинциях Ас-Сувейда и Деръа ограниченный контингент Росгвардии, сформировать несколько военных комендатур и возобновить патрулирование наиболее «проблемных» районов.

Данную информацию подтверждает израильская газета «Гаарец». Ссылаясь на анонимный источник, издание сообщает о просьбе религиозных лидеров друзской, шиитской и христианской общины юга Сирии к новому правительству о возобновлении военного присутствия РФ. Об этом стало известно в Тель-Авиве. Не исключено, что в ходе телефонного разговора 1 августа президент Владимир Путин уведомил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о просьбе сирийцев.

Израиль по-прежнему остается основным раздражителем ситуации на юге Сирии, по сути расширив масштабы оккупации ее территории, оправдывая свои действия намерением создания буферной зоны безопасности.