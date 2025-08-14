ЕС готовится к саммиту на Аляске: песня та же, поют те же

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Накануне саммита президентов России и США её американский участник провёл видеопереговоры о её потенциальном содержании с европейскими союзниками и главой украинской хунты Зеленским. Можно было бы сказать, что эти переговоры ему навязали, но мнение о добродушном миротворце Трампе, желающем России и всей планете добра, но постоянно попадающем в ловушки партнеров и вассалов, все же несколько наивно.

В свою очередь, накануне межатлантического «созвона» стороны обозначали некоторые свои позиции. Так, Зеленский отверг любые варианты вывода украинских оккупационных контингентов с территории Донбасса, заявив: «Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем сделать это <...> если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну».

Издание Politico опубликовало развернутые и дополненные требования украинского диктатора к России – или, точнее сказать, к Трампу, который Путину их должен озвучить. Ничего особого нового в них нет, примечателен лишь факт оглашения данного плана перед встречей в Анкоридже.

Долгосрочное прекращение огня до обмена территориями. Киев будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет его соблюдать. Итак: Россия должна заплатить Украине от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов за человеческие и материальные потери; Украина рассматривает членство в НАТО и Европейском Союзе как единственный долгосрочный способ остановить новое нападение России. Украина также игнорирует требования Москвы сократить ее 900-тысячную действующую армию — крупнейшую в Европе после России — и потребовать от союзников прекратить поставки оружия; «похищенные» дети и военнопленные должны вернуться домой; Украина и ее европейские союзники хотят сохранить санкции, предупреждая, что «снятие первичных и вторичных санкций и возобновление торговли дадут Москве время перегруппироваться для нового наступления и завершения завоевания Украины».

В итоге примерно эта повестка и обсуждалась в ходе видеоконференции. Об этом можно судить как по материалам СМИ, так и по публичным комментариям самих участников. Так, французский президент Макрон сказал: «Мы должны поддерживать Украину, и когда я говорю "мы", это все, и европейцы, и американцы. Первой целью президента Трампа на встрече с президентом Путиным на Аляске будет призыв к прекращению огня».

Немецкий канцлер Мерц также высказался в духе «утром деньги, вечером стулья», то есть сначала прекращение огня, затем все остальное, при этом «все остальное» в любом случае не подразумевает юридического признания украинских территориальных потерь: «Трамп знает – когда США работают ради мира, защищая украинские и европейские интересны, то он может положиться на нашу поддержку. Мы проговорили несколько пунктов и дали понять, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если будет следующая встреча после этой. Мы хотим, чтобы был правильный порядок. Это означает - изначально перемирие. Важным элементом может быть соглашение, когда позже будет Украина готова к переговорам и обсуждать территориальные вопросы, однако мы исходим из контактной линии, она исходная позиция. И юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается».

При этом канцлер признал, что до установления конкретных параметров гарантий украинской безопасности дело не дошло: «Я говорил о том, что мы и дальше должны поддерживать ВСУ. Как они будут выглядеть — это сегодня не было темой разговора, как будет выглядеть гарантия безопасности, — но это нужно будет обсудить, как только встанет вопрос мира».

Весьма позитивно оценили беседу Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. И, наконец, last but not least (последнее в списке, но не по степени значимости) – комментарии самого Зеленского. Данный персонаж сообщил, что призвал Трампа не верить Путину и вместе с Европой ужесточить санкции: «Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам: Путин блефует. Он пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину. Безусловно, это их желание. Также Путин блефует, якобы санкции им неважны, что они не работают. В действительности санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике…Путин точно не хочет мира. Он хочет оккупации нашего государства, мы все это понимаем, Путин никого не сможет обмануть. Нам нужно дальнейшее давление ради мира. Не только американские, но и европейские санкции. И вместе наш союз партнёров сможет остановить войну Путина».

Опять была поднята тема наличия самого оратора за переговорным столом: «Украину необходимо обсуждать с Украиной. Мы должны поддерживать трёхсторонний формат переговоров. Должно быть прекращение огня. Должны быть гарантии безопасности. Президент Трамп заявил, что поддерживает это». То есть фактически была озвучена вся повестка, содержавшаяся ранее в публикации Politico, с указанием, что Трамп ее поддерживает.

Что же до самого Трампа, то он назвал хорошими перспективы на следующий саммит по Украине после аляскинского и предложил в случае успеха первого этапа провести ее почти сразу, уже с участием Зеленского; он уточнил, что приглашение украинского главаря на Аляску не рассматривалось изначально. Хозяин Белого дома пригрозил, что если «не получит необходимые ответы» во время встречи с российским визави, то следующей встречи не будет, а если Россия в день саммита не согласится на прекращение огня - ее ждут «последствия» от Вашингтона. Суть последствий он, по своему обыкновению, раскрывать не стал, но присоединился к оценке Зеленским и европейцами проведенных консультаций как «очень хороших».

Дополнить общую картину четверга можно еще несколькими фактами. В интервью Bloomberg американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что его шеф обсудит с Владимиром Путиным санкционный вопрос. По словам министра, Трамп хочет показать собеседнику, что на столе все варианты относительно возможного усиления или ослабления антироссийских санкций, и поворот в ту или иную сторону зависит от результатов встречи. Однако европейцы должны настраиваться на ужесточение и «должны присоединиться к нам в этих санкциях, время действовать или молчать».

Одновременно в The Times вышел материал, что играющий по ношению к России роль трамповского «доброго следователя» Стив Уиткофф поддерживает идею военно-политического контроля России над занятыми территориями. То есть перед нами мало изменившееся с момента избрания Трампа «лучшее предложение» его команды в наш адрес – заморозка военных действий плюс-минус по линии боевого соприкосновения с фактическим оставлением за Россией «занятых территорий» без каких-либо юридических признаний. Прямым или косвенным ответом на такой план стали слова заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Фадеева: «Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим всё сказано. Поэтому, что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами».

И еще характерная новость – как сообщила пресс-служба НАТО, Германия собирается профинансировать пакет военного оборудования и боеприпасов для киевского режима на сумму 500 миллионов долларов. Вооружение закупят у США, и поставляться оно будет в рамках новой натовской инициативы «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL).

Таким образом, к аляскинским переговорам все их субъекты, объекты, наблюдатели и заинтересованными стороны подходят примерно с теми же, что и раньше, программами и с той же военно-политической динамикой.