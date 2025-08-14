Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
13 августа 2025 / 20:25
13 августа 2025 / 20:17
13 августа 2025 / 10:18
Пакистан объявил о создании ракетных войск для неядерной войны
14 августа 2025 / 10:19
Пакистан объявил о создании ракетных войск для неядерной войны
© AP Photo/ Emilio Morenatti/ТАСС

Пакистан создал ракетные войска, призванные повысить боевые возможности вооруженных сил в войне без применения оружия массового поражения. С таким заявлением выступил премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф, передает агентство Reuters.

"Ракетные войска будут оснащены новейшими вооружениями. Они станут важной вехой в укреплении боеспособности армии", - сказал он в ходе церемонии в Исламабаде.

По словам источника агентства в армии Пакистана, командование ракетными войсками будет осуществлять их развертывание и использование в военных конфликтах, в которых не применяется ядерное оружие.

"Очевидно, что новые войска предназначены для боевых действий против Индии", - указал он.

Пакистан объявил о создании нового вида вооруженных сил в условиях военной напряженности в отношениях с Индией. Она сохраняется после теракта 22 апреля в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир), жертвами которого стали 26 человек. В ночь на 7 мая ВС Индии начали военную операцию "Синдур", нанеся удары по девяти связанным с террористами целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. Пакистан предпринял ответные атаки. 10 мая стороны условились о прекращении огня.

