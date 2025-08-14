Володин: 80-летие освобождения Кореи - общий праздник для России и КНДР

Для России и КНДР 80-летие освобождения Кореи от японского колониального господства является общим праздником, это является свидетельством длительных взаимоотношений двух стран. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ.

"Наши страны связывают длительные отношения. 80 лет назад Красная армия и корейские патриоты плечом к плечу сделали все, чтобы освободить страну от японских захватчиков. Это наш общий праздник", - отметил председатель ГД.

Он также выразил благодарность корейской стороне за приглашение принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

Со своей стороны, Цой Рён Хэ указал, что в КНДР "благоговейно вспоминают" подвиг и заслуги советских воинов, которые участвовали в освобождении Кореи, "отдали свою кровь и драгоценную жизнь".

Володин прибыл в КНДР с официальным визитом во главе делегации Госдумы по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Кореи от японского колониального господства.