Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
14 августа 2025 / 13:09
КОТИРОВКИ
USD
14/08
79.6032
EUR
14/08
93.3875
Новости часа
В России предложили ввести 13-ю пенсию Трамп: уровень преступности в Вашингтоне является одним из самых высоких в мире
Москва
14 августа 2025 / 13:09
Котировки
USD
14/08
79.6032
0.0000
EUR
14/08
93.3875
0.0000
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
13 августа 2025 / 20:25
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
13 августа 2025 / 20:17
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ КНДР / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Володин: 80-летие освобождения Кореи - общий праздник для России и КНДР
14 августа 2025 / 10:40
Володин: 80-летие освобождения Кореи - общий праздник для России и КНДР
© Марат Абулхатин/ ТАСС

Для России и КНДР 80-летие освобождения Кореи от японского колониального господства является общим праздником, это является свидетельством длительных взаимоотношений двух стран. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ.

"Наши страны связывают длительные отношения. 80 лет назад Красная армия и корейские патриоты плечом к плечу сделали все, чтобы освободить страну от японских захватчиков. Это наш общий праздник", - отметил председатель ГД.

Он также выразил благодарность корейской стороне за приглашение принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

Со своей стороны, Цой Рён Хэ указал, что в КНДР "благоговейно вспоминают" подвиг и заслуги советских воинов, которые участвовали в освобождении Кореи, "отдали свою кровь и драгоценную жизнь".

Володин прибыл в КНДР с официальным визитом во главе делегации Госдумы по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию освобождения Кореи от японского колониального господства.

В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
11:28
В России предложили ввести 13-ю пенсию
11:14
Трамп: уровень преступности в Вашингтоне является одним из самых высоких в мире
10:59
У православных христиан начинается двухнедельный Успенский пост
10:40
Володин: 80-летие освобождения Кореи - общий праздник для России и КНДР
10:19
Пакистан объявил о создании ракетных войск для неядерной войны
19:49
Зеленский выразил надежду, что главным пунктом саммита на Аляске будет прекращение огня
19:32
Минздрав Газы заявил о росте числа умерших от голода в анклаве до 235
19:14
CBS: саммит России, США и Украины может состояться на следующей неделе
18:59
Макрон отметил, что Трамп нацелен добиваться прекращения огня на Украине
18:44
Володин создал канал в мессенджере Max
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения