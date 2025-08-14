У православных христиан начинается двухнедельный Успенский пост, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа.

Верующие соблюдают Успенский пост с древних времен. Еще в V веке началось почитание Божией Матери в богослужении и празднование связанных с ее жизнью праздников.

На Успенский пост приходятся два праздника в честь Иисуса Христа, которые на Руси принято называть спасами. Первый - Медовый - приходится на 14 августа, он получил свое название от обычая благословлять в этот день мед после литургии. На этот же день приходится праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, установленный в Константинополе в IX веке, когда в городе для отвращения болезней поклонялись кресту, на котором был распят Иисус Христос.

Во время второго, или Яблочного спаса, освящают виноград, который в России заменяют яблоки. На этот день приходится праздник Преображения Господня, отмечаемый 19 августа.

Церковный устав предусматривает во время Успенского поста такое же строгое воздержание, как и в Великий пост. При этом в праздник Преображения Господня на трапезе разрешается рыба.