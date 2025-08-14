Трамп: уровень преступности в Вашингтоне является одним из самых высоких в мире

Президент США Дональд Трамп отметил, что уровень преступности в Вашингтоне является одним из самых высоких в мире.

"Вашингтон, округ Колумбия, имеет один из самых высоких уровней преступности в мире, превышающий показатели многих самых криминальных стран третьего мира. Уровень убийств на 100 тыс. человек в городе выше, чем в таких известных своим насилием местах, как Мехико, Богота, Исламабад и Аддис-Абеба, и почти в десять раз выше, чем в иракском городе Эль-Фаллуджа", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

Он также обратил внимание, что официальная статистика о количестве убийств и насильственных преступлений в Вашингтоне многократно занижалась. "Округ Колумбия был осажден бандитами и убийцами, но теперь он вернулся под федеральный контроль, где и должен быть. Вооруженные силы и наша славная полиция освободят этот город, очистят его от грязи и сделают снова безопасным, чистым и пригодным для жизни", - заключил глава Белого дома.

В понедельник Трамп сообщил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью и отметил, что полиция города будет переведена под прямое федеральное управление. Он также допустил, что при необходимости в обеспечении безопасности в столице могут быть задействованы военные.