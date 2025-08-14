Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
14 августа 2025 / 14:46
КОТИРОВКИ
USD
14/08
79.6032
EUR
14/08
93.3875
Новости часа
Российские войска освободили населенные пункты Щербиновку и Искру в ДНР В Израиле зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха
Москва
14 августа 2025 / 14:46
Котировки
USD
14/08
79.6032
0.0000
EUR
14/08
93.3875
0.0000
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
13 августа 2025 / 20:25
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
13 августа 2025 / 20:17
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
В России предложили ввести 13-ю пенсию
14 августа 2025 / 11:28
В России предложили ввести 13-ю пенсию
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Пенсионеры в России должны получить право на 13-ю пенсию в конце года. Такое мнение выразил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

"Мы выступаем за 13-ю пенсию. Полагаем, что это было бы справедливо и правильно", - сказал он в беседе с ТАСС.

Миронов отметил, что "пенсионерам тяжело". "Если бы они получили 13-ю пенсию, прежде всего, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, так как многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день - это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что не хватает денег", - указал он.

Глава СРЗП напомнил, что партия уже давно выступала с таким предложением. "В последнее время некоторые другие коллеги, другие фракции к нам присоединяются, но большинство пока стоит на своем", - добавил он.

13-й пенсией называют инициативу о введении ежегодной выплаты для пенсионеров по аналогии с 13-й зарплатой - поощрением, практикующимся в ряде организаций по итогам календарного года.

В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
12:44
Российские войска освободили населенные пункты Щербиновку и Искру в ДНР
12:33
В Израиле зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха
12:15
Спецборт Ил-76 вылетел из Внуково в Анкоридж на Аляске
11:57
На Камчатке гида осудили за гибель девяти человек на Ключевском вулкане
11:46
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:28
В России предложили ввести 13-ю пенсию
11:14
Трамп: уровень преступности в Вашингтоне является одним из самых высоких в мире
10:59
У православных христиан начинается двухнедельный Успенский пост
10:40
Володин: 80-летие освобождения Кореи - общий праздник для России и КНДР
10:19
Пакистан объявил о создании ракетных войск для неядерной войны
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения