В России предложили ввести 13-ю пенсию

Пенсионеры в России должны получить право на 13-ю пенсию в конце года. Такое мнение выразил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

"Мы выступаем за 13-ю пенсию. Полагаем, что это было бы справедливо и правильно", - сказал он в беседе с ТАСС.

Миронов отметил, что "пенсионерам тяжело". "Если бы они получили 13-ю пенсию, прежде всего, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, так как многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день - это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что не хватает денег", - указал он.

Глава СРЗП напомнил, что партия уже давно выступала с таким предложением. "В последнее время некоторые другие коллеги, другие фракции к нам присоединяются, но большинство пока стоит на своем", - добавил он.

13-й пенсией называют инициативу о введении ежегодной выплаты для пенсионеров по аналогии с 13-й зарплатой - поощрением, практикующимся в ряде организаций по итогам календарного года.