В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
13 августа 2025 / 20:25
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
13 августа 2025 / 20:17
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Экономика
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
14 августа 2025 / 11:46
© Артем Геодакян/ ТАСС
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 14 августа отметился снижением ключевых индексов, курс юаня демонстрирует рост.
По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,93%, до 2 945,26 пункта, индекс РТС также снижался на 0,93% - до 1 165,56 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов вырос на 3,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,094 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 937,11 (-1,21%), индекс РТС составлял 1 162,33 пункта (-1,21%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлили рост и составлял 11,09 рубля (+3,4 копейки).
