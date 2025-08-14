Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 14 августа отметился снижением ключевых индексов, курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,93%, до 2 945,26 пункта, индекс РТС также снижался на 0,93% - до 1 165,56 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов вырос на 3,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,094 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 937,11 (-1,21%), индекс РТС составлял 1 162,33 пункта (-1,21%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлили рост и составлял 11,09 рубля (+3,4 копейки).