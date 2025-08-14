На Камчатке гида осудили за гибель девяти человек на Ключевском вулкане

На Камчатке суд приговорил гида к 4,5 года колонии общего режима за гибель девяти человек на Ключевском вулкане. Инцидент произошел в сентябре 2022 года, информировали в краевой прокуратуре, передает ТАСС.

Отмечается, что осужденному также запрещено заниматься туристической деятельностью в течение трех лет.

Согласно материалам дела, директор туристической компании разместил рекламу о туре по восхождению на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае. Для реализации этого предложения он нанял двух человек, которые не имели надлежащих полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности.

Несмотря на осведомленность о невозможности оказать безопасную услугу по сопровождению 10 туристов, директор привлек к их сопровождению на вершину вулкана двух неуполномоченных сопровождающих лиц, не обладающих соответствующей квалификацией для организации и проведения групповых восхождений. Гиды-проводники провели инструктаж и 30 августа 2022 года без разрешения природного парка на его посещение, по неутвержденному маршруту начали поход.

30 августа туристическая группа в сопровождении двух гидов начала восхождение по южному склону вулкана, однако 3 сентября на высоте 4 000 м двое туристов в сопровождении обвиняемого начали обратный спуск из-за плохого самочувствия. Остальные туристы продолжили восхождение, но, достигнув высоты 4400 м, повернули назад. Во время спуска они сорвались со склона. В результате падения восемь участников похода и сопровождавший их инструктор получили травмы и переохлаждение, что привело к их гибели.

В ноябре 2023 года суд приговорил директора фирмы к четырем годам лишения свободы. В отношении второго гида-проводника производство прекращено на стадии предварительного следствия в связи с его смертью.