Спецборт Ил-76 вылетел из Внуково в Анкоридж на Аляске

Спецборт Ил-96 вылетел из аэропорта Внуково и направляется на базу Элмендорф-Ричардсон, расположенную в Анкоридже на Аляске, сообщает ТАСС.

Как отмечается, на нем может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Кроме того, 14 августа запланирован вылет в Анкоридж самолета с российскими журналистами, получившими визы в США для освещения встречи.

Согласно информации сервиса Flightradar, самолет специального летного отряда "Россия" Ил-96 вылетел из аэропорта Внуково в 07:50 мск и направляется на базу ВВС США Элмендорф. По данным сервиса Flightradar, расчетное время прибытия воздушного судна 06:43 утра по местному времени.