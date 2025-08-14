В Израиле зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

В части районов Израиля 13 августа была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха, уже несколько дней вся территория страны подвержена экстремальной жаре. В некоторых местах были зафиксированы рекордные показатели для этого дня, информировала Метеорологическая служба Израиля.

Сообщается, что в течение дня в городе Цфат на севере страны столбики термометра поднялись до 41,3 градуса по Цельсию, что стало рекордным значением за всю историю метеонаблюдений в этом городе, ведущихся там с 1939 года. Прежний рекордный показатель составлял 40,6 градуса.

В кибуце Эйлон, расположенном вблизи границы с Ливаном, воздух прогрелся до 42,7 градуса, что также установило исторический максимум. Прежний рекорд там составлял 40 градусов. Еще один рекорд в северной части страны был побит в поселке Айелет-ха-Шахар, там была зарегистрирована температура 46,8 градуса.

Вместе с тем жарче всего в среду в Израиле было в долине Иордана. Максимальная для всей страны температура там была зафиксирована в поселке Гальгаль - 49,7 градуса, что стало новым историческим рекордом для всей местности в долине Иордана. Прежний максимум там составлял 49,3 градуса.

Крое того, в городе Эйлат на берегу Красного моря столбики термометров поднялись до 48,8 градуса. Уточняется, что для повторения исторического рекорда там не хватило одной десятой градуса. Вместе с тем мэрия Эйлата указала, что на городских пляжах была зафиксирована температура 51,1 градуса.