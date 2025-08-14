Российские войска освободили населенные пункты Щербиновку и Искру в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что подразделения Южной группировки войск освободили Щербиновку, а силы группировки "Восток" - Искру.

Обе операции были проведены активными и решительными действиями, добавили в российском оборонном ведомстве.