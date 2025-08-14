Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
/ Россия / Безопасность / ДНР и ЛНР / СВО
Российские войска освободили населенные пункты Щербиновку и Искру в ДНР
14 августа 2025 / 12:44
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что подразделения Южной группировки войск освободили Щербиновку, а силы группировки "Восток" - Искру.

Обе операции были проведены активными и решительными действиями, добавили в российском оборонном ведомстве.

