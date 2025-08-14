Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5"

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдут по формуле "5+5". Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков при общении с журналистами.

"Помимо президентов в переговорах будет участвовать по пять членов делегации. Где-то рядом также будет находиться и группа экспертов", - сказал он.

Ушаков отметил, что состав российской делегации на встрече лидеров РФ и США определен.

"С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк. Членами российской делегации стали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев", - указал представитель Кремля.