Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
14 августа 2025 / 16:17
КОТИРОВКИ
USD
14/08
79.6032
EUR
14/08
93.3875
Новости часа
ЛДПР предложила установить штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 мск
Москва
14 августа 2025 / 16:17
Котировки
USD
14/08
79.6032
0.0000
EUR
14/08
93.3875
0.0000
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
13 августа 2025 / 20:25
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
13 августа 2025 / 20:17
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Саммит на Аляске
Политика
Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5"
14 августа 2025 / 12:59
Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5"
© Михаил Метцель/ ТАСС

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдут по формуле "5+5". Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков при общении с журналистами.

"Помимо президентов в переговорах будет участвовать по пять членов делегации. Где-то рядом также будет находиться и группа экспертов", - сказал он. 

Ушаков отметил, что состав российской делегации на встрече лидеров РФ и США определен.

"С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк. Членами российской делегации стали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев", - указал представитель Кремля. 

В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
14:15
ЛДПР предложила установить штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг
13:59
Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 мск
13:43
"Яндекс погода": предстоящая осень в России будет теплее, чем обычно
13:33
Цена биткойна обновила исторический максимум
12:59
Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5"
12:44
Российские войска освободили населенные пункты Щербиновку и Искру в ДНР
12:33
В Израиле зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха
12:15
Спецборт Ил-76 вылетел из Внуково в Анкоридж на Аляске
11:57
На Камчатке гида осудили за гибель девяти человек на Ключевском вулкане
11:46
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения