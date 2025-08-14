Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
14 августа 2025 / 16:17
ЛДПР предложила установить штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 мск
13 августа 2025 / 20:25
13 августа 2025 / 20:17
13 августа 2025 / 10:18
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
В КНДР отразят в конституции отсутствие намерений улучшать отношения с Сеулом
14 августа 2025 / 13:16
В КНДР отразят в конституции отсутствие намерений улучшать отношения с Сеулом
© Юрий Смитюк/ ТАСС

В КНДР планируют отразить в будущем в конституции положение об отсутствии у Пхеньяна намерений улучшать отношения с Сеулом. С таким заявлением выступила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Мы не раз обращали внимание, что у нас нет никакого желания улучшать отношения с Республикой Корея - с верным прислужником и союзником Соединенных Штатов. Эта последовательная позиция в будущем будет зафиксирована в нашей конституции", - сказала она.

Ким Ё Чжон также опровергла информацию южнокорейской стороны о том, что народная республика демонтировала по меньшей мере часть громкоговорителей на границе в качестве ответной меры на аналогичный шаг Сеула.

Осенью прошлого года стало известно, что конституция КНДР была изменена и теперь определяет Республику Корея в качестве враждебного государства. В январе 2024 года лидер народной республики Ким Чен Ын предложил конституционно закрепить за Республикой Кореей статус главного врага и допустить "возвращение южнокорейской территории" в состав КНДР в случае войны. 

