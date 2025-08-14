Цена биткойна обновила исторический максимум, поднявшись выше $123,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 01:42 мск, стоимость криптовалюты достигла $123,5 тыс. (+2,86%). К 01:55 мск биткойн замедлил рост и торговался на уровне $123,2 тыс. (+2,57%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой участник системы, образуя ее новые блоки.

Концепция была обнародована в ноябре 2008 года ее автором под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна наблюдается лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, на сегодняшний день большая часть биткойнов уже "добыта".