В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
13 августа 2025 / 20:25
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
13 августа 2025 / 20:17
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Экономика
Цена биткойна обновила исторический максимум
14 августа 2025 / 13:33
© Momentum Fotograh/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Цена биткойна обновила исторический максимум, поднявшись выше $123,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 01:42 мск, стоимость криптовалюты достигла $123,5 тыс. (+2,86%). К 01:55 мск биткойн замедлил рост и торговался на уровне $123,2 тыс. (+2,57%).
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой участник системы, образуя ее новые блоки.
Концепция была обнародована в ноябре 2008 года ее автором под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна наблюдается лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, на сегодняшний день большая часть биткойнов уже "добыта".
Актуально