"Яндекс погода": предстоящая осень в России будет теплее, чем обычно

Температура осенью текущего года во многих крупных городах России будет выше климатической нормы. Таким прогнозом поделились метеорологи "Яндекс погоды".

"Осень 2025 года в городах-миллионниках России будет теплее климатической нормы. А в некоторых мегаполисах даже есть вероятность новых рекордов средних сезонных и месячных температур. При этом особенно заметное превышение привычных температур может прийтись на ноябрь", - следует из сообщения.

Отмечается, что в Москве предстоящая осень обещает быть жарче, но без повторения значений прошлого года. Сентябрь и октябрь будут теплее нормы и средних показателей последних лет, а ноябрь выделится как самый теплый за последние десять лет.

"После необычайно засушливой осени 2024-го многие мегаполисы в 2025 году возвращаются к норме - средним показателям за последние 30 лет", - добавили синоптики.

Вместе с тем вероятные даты выпадения первого снега выделяются следующие: на стыке октября и ноября - Красноярск, Омск, Екатеринбург, Пермь, Новосибирск; ноябрь - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск; на стыке ноября и декабря - Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар.