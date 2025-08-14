В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
Политика
Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 мск
14 августа 2025 / 13:59
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начнутся в 22:30 мск, их откроет общение один на один, в котором, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга.
"Предполагается, что все начнется 15 августа примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск) с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, разумеется, с участием переводчиков", - указал представитель Кремля.
