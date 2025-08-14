ЛДПР предложила установить штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в Госдуму проект закона о введении административных штрафов до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг, сообщает ТАСС.

Предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В российском законодательстве отсутствует административная ответственность за травлю, то есть за систематическое унижение чести и достоинства другого человека, в том числе в интернете.

Инициативой предлагается ввести штрафы для физических лиц от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

По мнению авторов документа, предлагаемая мера - это "необходимый шаг для эффективной защиты фундаментальных прав граждан на достоинство, психическую неприкосновенность и безопасную среду, в том числе цифровую".

Согласно пояснительной записке, "реализация законопроекта создаст действенный правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на его ранних стадиях и будет способствовать формированию культуры нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства".