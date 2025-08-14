Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
13 августа 2025 / 20:25
13 августа 2025 / 20:17
13 августа 2025 / 10:18
Politico: Германия, Бельгия и Нидерланды обсуждают перезапуск "Железного Рейна"
14 августа 2025
© Иван Шаповалов/ ТАСС

Германия, Бельгия и Нидерланды обсуждают восстановление железнодорожной линии между бельгийским портом Антверпен и германским Рурским регионом, имеющей название "Железный Рейн". Об этом пишет европейское издание Politico.

В материале указывается, что три страны решили перезапустить транспортный коридор с целью улучшения военной мобильности в условиях якобы имеющейся "российской угрозы". Железнодорожная линия была построена во второй половине XIX столетия, но с 1991 года движение поездов поддерживается не на всей протяженности магистрали. Ветка железной дороги длиной 160 км ведет из Антверпена до станции Райдт в германской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, по пути пересекая территорию нидерландской провинции Лимбург. Ее активно эксплуатировали силы союзников в годы Второй мировой войны.

В бельгийском Минтрансе назвали проект "политическим" и заявили, что премьер-министр страны Барт Де Вевер "лично взял его под свой контроль". Вместе с тем в Нидерландах опасаются, что перезапуск транспортного коридора может обеспечить преимущества для бельгийского Антверпена перед голландским Роттердамом. Позиция Гааги может измениться благодаря получению дополнительного финансирования за счет ЕС: в проекте нового долгосрочного бюджета объединения с 2027 года заложено €17 млрд на военную мобильность. 

