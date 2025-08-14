В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
Безопасность
Россия вернула 84 военных с украинской территории
14 августа 2025 / 14:46
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Москва и Киев обменялись пленными. С украинской территории были возвращены 84 российских военнослужащих в обмен на такое же число военных из Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что освобожденные российские военные в настоящее время находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в госпиталях МО РФ.
В военном ведомстве также отметили, что посредничество при организации возвращения российских военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты.
