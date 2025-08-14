Россия вернула 84 военных с украинской территории

Москва и Киев обменялись пленными. С украинской территории были возвращены 84 российских военнослужащих в обмен на такое же число военных из Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что освобожденные российские военные в настоящее время находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в госпиталях МО РФ.

В военном ведомстве также отметили, что посредничество при организации возвращения российских военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты.