13 августа 2025 / 20:25
Pollster: 49% граждан Польши не считают реалистичной угрозу войны в ближайшие годы
14 августа 2025 / 14:59
Pollster: 49% граждан Польши не считают реалистичной угрозу войны в ближайшие годы
© Klaudia Radecka via Reuters Connect/ТАСС

Почти 50% поляков не думают, что их стране угрожает участие в вооруженном конфликте в ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Pollster для газеты Super Express.

Так, 49% участников исследования отрицательно ответили на вопрос, грозит ли Польше война в ближайшие пять лет. Только 26% опрошенных назвали такую угрозу реальной. У 25% респондентов нет мнения на этот счет.

Исследование проводилось в период с 9 по 11 августа среди 1006 совершеннолетних поляков.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин отметил, что страны НАТО "сами придумали страшилку российской угрозы", назвав это беспардонной ложью собственному народу. 

