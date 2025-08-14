Доля россиян, поддерживающих традицию цветов учителям, снизилась до 28%

Доля жителей России, поддерживающих традицию дарить цветы учителям на 1 сентября, за последний год сократилась до 28%. При этом доля родителей, которые планируют покупать букеты, с прошлого года не изменилась и составляет 79%. Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Росгосстрах".

"За минувший год количество россиян, поддерживающих традицию цветов, снизилось с 36% до 28%. Четверть опрошенных, как и годом ранее, уверены, что нужно благодарить учителей за их труд. Вместе с тем с 20% до 8% снизилась доля тех, кто считает подарки пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти средства на благотворительность", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, в среднем родители потратят на цветы учителям от 1 000 до 5 000 руб. При этом 39% респондентов планируют подарить общий букет от класса, в то время как каждый четвертый отдаст цветы классному руководителю лично от себя. Еще 11% намерены вручить букеты нескольким учителям, а каждый пятый решил отказаться от этого жеста вовсе.

Согласно результатам исследования, самыми популярными цветами по случаю первого сентября стали розы (30%), герберы (27%) и хризантемы (26%). Еще 22% россиян планируют подарить ромашки, а 15% - тюльпаны. При этом 75% опрошенных будут покупать букеты днем или вечером 31 августа, а каждый четвертый - утром перед линейкой в День знаний.

Исследование проводилось среди 2 500 российских граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.