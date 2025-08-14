Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
14 августа 2025 / 17:50
КОТИРОВКИ
USD
14/08
79.6032
EUR
14/08
93.3875
Новости часа
The Times: Британия отказалась от планов по размещению военного контингента на Украине Доля россиян, поддерживающих традицию цветов учителям, снизилась до 28%
Москва
14 августа 2025 / 17:50
Котировки
USD
14/08
79.6032
0.0000
EUR
14/08
93.3875
0.0000
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
13 августа 2025 / 20:25
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
13 августа 2025 / 20:17
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Доля россиян, поддерживающих традицию цветов учителям, снизилась до 28%
14 августа 2025 / 15:14
Доля россиян, поддерживающих традицию цветов учителям, снизилась до 28%
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Доля жителей России, поддерживающих традицию дарить цветы учителям на 1 сентября, за последний год сократилась до 28%. При этом доля родителей, которые планируют покупать букеты, с прошлого года не изменилась и составляет 79%. Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Росгосстрах".

"За минувший год количество россиян, поддерживающих традицию цветов, снизилось с 36% до 28%. Четверть опрошенных, как и годом ранее, уверены, что нужно благодарить учителей за их труд. Вместе с тем с 20% до 8% снизилась доля тех, кто считает подарки пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти средства на благотворительность", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, в среднем родители потратят на цветы учителям от 1 000 до 5 000 руб. При этом 39% респондентов планируют подарить общий букет от класса, в то время как каждый четвертый отдаст цветы классному руководителю лично от себя. Еще 11% намерены вручить букеты нескольким учителям, а каждый пятый решил отказаться от этого жеста вовсе.

Согласно результатам исследования, самыми популярными цветами по случаю первого сентября стали розы (30%), герберы (27%) и хризантемы (26%). Еще 22% россиян планируют подарить ромашки, а 15% - тюльпаны. При этом 75% опрошенных будут покупать букеты днем или вечером 31 августа, а каждый четвертый - утром перед линейкой в День знаний.

Исследование проводилось среди 2 500 российских граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ. 

В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
15:30
The Times: Британия отказалась от планов по размещению военного контингента на Украине
15:14
Доля россиян, поддерживающих традицию цветов учителям, снизилась до 28%
14:59
Pollster: 49% граждан Польши не считают реалистичной угрозу войны в ближайшие годы
14:46
Россия вернула 84 военных с украинской территории
14:31
Politico: Германия, Бельгия и Нидерланды обсуждают перезапуск "Железного Рейна"
14:15
ЛДПР предложила установить штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг
13:59
Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 мск
13:43
"Яндекс погода": предстоящая осень в России будет теплее, чем обычно
13:33
Цена биткойна обновила исторический максимум
13:16
В КНДР отразят в конституции отсутствие намерений улучшать отношения с Сеулом
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения