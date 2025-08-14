The Times: Британия отказалась от планов по размещению военного контингента на Украине

В Великобритании отказались от планов по размещению военных "миротворческих сил" на территории Украины в рамках инициативы "коалиции желающих". Об этом информировала газета The Times.

Сообщается, что британское военное руководство больше не планирует направлять на Украину 30-тысячный контингент. Вместо этого на нынешнем этапе премьер-министр страны Кир Стармер рассматривает более "реалистичную миссию", которая предполагает обеспечение безопасности в воздушном пространстве над Западной Украиной, помощь в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря.

Некоторое время назад в своем обращении к коллегам по "коалиции желающих" Стармер отметил, что Британия готова поддержать планы по развертыванию сил сдерживания сразу после завершения боевых действий. Серия онлайн-встреч по Украине состоялась 13 августа по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца.