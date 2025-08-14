Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
14 августа 2025 / 19:21
КОТИРОВКИ
USD
14/08
79.6032
EUR
14/08
93.3875
Новости часа
Мишустин передал президенту Киргизии приветствие от Путина Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 268 беспилотников ВСУ
Москва
14 августа 2025 / 19:21
Котировки
USD
14/08
79.6032
0.0000
EUR
14/08
93.3875
0.0000
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
13 августа 2025 / 20:25
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
13 августа 2025 / 20:17
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
/ Россия / Экономика / Культурная среда / Политика и религия
Экономика
Крым лидирует по росту турпотока летом 2025 года
14 августа 2025 / 15:58
Крым лидирует по росту турпотока летом 2025 года
© Михаил Почуев/ ТАСС

Спрос на турпоездки в Крым вырос летом текущего года больше всего среди российских регионов - на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На это обратил внимание президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский во время пресс-конференции в ТАСС.

"Разумеется, в лидерах роста Крым - плюс 42%, Волгоградская область - 15%, Вологодская - 8%, Кабардино-Балкария - 17%, Кировская область - 14%, Кузбасс - 17%, Красноярский край - 14%, Приморский край - 10%, Адыгея - 12%, Бурятия - 12%, Дагестан - 20%, Ярославская область - 22%, Свердловская область - 13% по сравнению с прошлым годом", - отметил он.

В целом спрос на турпоездки по России в 2025 году остается примерно на уровне прошлого года, указал Уманский.

По его словам, причиной отсутствия значительного роста спроса стало снижение популярности Краснодарского края в силу ряда причин, в числе которых разлив мазута и холодная погода.

"Снижение спроса повлияло на ценообразование. Если в середине мая средняя цена по стране по всем коллективным средствам размещения составляла 12 021 рублей, то сегодня мы фиксируем среднюю цену 10 949 рублей", - добавил президент РСТ.

В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
В сфере РСМД Россия
будет действовать
на упреждение
Сергей Рябков
Все интервью
16:45
Мишустин передал президенту Киргизии приветствие от Путина
16:31
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 268 беспилотников ВСУ
16:15
Путин отметил, что США прилагают энергичные усилия для урегулирования по Украине
15:58
Крым лидирует по росту турпотока летом 2025 года
15:45
Мединский: Украина в рамках обмена приняла двух пленных из списка в 1 тыс. лиц
15:30
The Times: Британия отказалась от планов по размещению военного контингента на Украине
15:14
Доля россиян, поддерживающих традицию цветов учителям, снизилась до 28%
14:59
Pollster: 49% граждан Польши не считают реалистичной угрозу войны в ближайшие годы
14:46
Россия вернула 84 военных с украинской территории
14:31
Politico: Германия, Бельгия и Нидерланды обсуждают перезапуск "Железного Рейна"
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения