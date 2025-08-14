Крым лидирует по росту турпотока летом 2025 года

Спрос на турпоездки в Крым вырос летом текущего года больше всего среди российских регионов - на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На это обратил внимание президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский во время пресс-конференции в ТАСС.

"Разумеется, в лидерах роста Крым - плюс 42%, Волгоградская область - 15%, Вологодская - 8%, Кабардино-Балкария - 17%, Кировская область - 14%, Кузбасс - 17%, Красноярский край - 14%, Приморский край - 10%, Адыгея - 12%, Бурятия - 12%, Дагестан - 20%, Ярославская область - 22%, Свердловская область - 13% по сравнению с прошлым годом", - отметил он.

В целом спрос на турпоездки по России в 2025 году остается примерно на уровне прошлого года, указал Уманский.

По его словам, причиной отсутствия значительного роста спроса стало снижение популярности Краснодарского края в силу ряда причин, в числе которых разлив мазута и холодная погода.

"Снижение спроса повлияло на ценообразование. Если в середине мая средняя цена по стране по всем коллективным средствам размещения составляла 12 021 рублей, то сегодня мы фиксируем среднюю цену 10 949 рублей", - добавил президент РСТ.