Путин отметил, что США прилагают энергичные усилия для урегулирования по Украине

Администрация США прилагает достаточно энергичные усилия для завершения конфликта на Украине. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по подготовке к предстоящему саммиту России и США на Аляске.

"Попросил вас сегодня собраться, для того чтобы рассказать о том, на каком этапе мы находимся с нынешней американской администрацией, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, по моим оценкам, достаточно энергичные и искренние усилия с тем, чтобы прекратить боевые действия и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон. Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом", - сказал глава государства, обращаясь к участникам совещания.

Он также отметил, что хочет проинформировать присутствующих о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису и о ходе переговоров в двустороннем формате с Киевом.