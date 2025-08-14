Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 268 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 268 беспилотников противника и четыре управляемые авиабомбы. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.