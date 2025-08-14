В Южной Корее ожидается новый виток внутриполитического кризиса
13 августа 2025 / 20:25
«Альтернатива для Германии» избавляется от негативного имиджа
13 августа 2025 / 20:17
Азаров: если не устраним антироссийский режим на Украине, долгосрочного мира не будет
13 августа 2025 / 10:18
Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 268 беспилотников ВСУ
14 августа 2025 / 16:31
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 268 беспилотников противника и четыре управляемые авиабомбы. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
Актуально