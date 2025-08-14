Мишустин передал президенту Киргизии приветствие от Путина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым передал главе киргизского государства теплое приветствие от президента России Владимира Путина.

"Хотел бы, пользуясь случаем, передать вам самые добрые слова приветствия от президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал Мишустин и напомнил об июльском визите Жапарова в Москву, "который придал новый импульс отношениям" двух стран. По его словам, правительства России и Киргизии активно работают над выполнением достигнутых тогда решений.

Жапаров также передал российскому лидеру "самые наилучшие пожелания".

Вместе с тем Мишустин выразил благодарность киргизским коллегам за "неизменно блестящую организацию" всех мероприятий в Чолпон-Ате и обратил внимание, что его официальный визит совпал с 25-летием подписания Москвой и Бишкеком Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. "Это очень почетно", - заключил глава российского правительства.