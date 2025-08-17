Средняя зарплата педагогов в ЛНР увеличилась до 57 тыс. рублей

Средняя зарплата педагогов Луганской Народной Республики (ЛНР) выросла до показателей соседней Ростовской области и на сегодняшний день составляет 57 тыс. рублей. Об этом сообщил глава Минобразования республики Иван Кусов во время брифинга, прошедшего в Доме правительства в Луганске.

"В этом году проведена индексация на 5,1%. Нас ориентируют на Ростовскую область: мы идем в повышении зарплаты педагогам, как и в Ростовской области и даже с небольшим превышением. В настоящее время средняя зарплата, как и в Ростове, 57 тыс. рублей. До конца года, я думаю, еще сможем сделать небольшое повышение", - отметил он.

Кусов также обратил внимание, что с начала лета Минобразования ЛНР "выполнило все социальные обязательства", выплатив педагогам региона отпускные и материальную помощь.