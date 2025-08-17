При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону получили повреждения 33 дома

Число многоквартирных домов, получивших повреждения при атаке беспилотных летательных аппаратов на Ростов-на-Дону, согласно уточненным данным, составило 33. Об этом информировал глава города Александр Скрябин.

В четверг, 14 августа, в Ростове-на-Дону на улицах Тельмана и Лермонтовской в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием БПЛА пострадали многоквартирные дома. Ранее стало известно о повреждении 20 зданий, свыше 200 жильцов таких домов были эвакуированы.

"Провел внеочередное заседание КЧС, посвященное ликвидации последствий вчерашнего происшествия. После обследования территории места ЧП количество поврежденных - 33 жилых дома", - указал Скрябин.

Ранее сообщалось, что при атаке 15 человек пострадали, на месте поврежденных домов введен режим ЧС. Власти города развернули для эвакуированных пункт временного размещения на базе местной школы, работает оперштаб, продолжается обследование домов.