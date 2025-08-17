ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составил почти 80%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 78,3%. Опрос проводился с 4 по 10 августа среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,3% опрошенных (минус 0,1 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 0,8 п.п. и составляет 75,1%", - свидетельствуют материалы исследования.

Как отмечается, деятельность правительства одобряют 50,7% респондентов (плюс 1,4 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51,8% сограждан (плюс 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60% участников опроса (минус 0,1 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,2%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,3%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,6%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,8%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 32,8%, КПРФ - 9,9%, ЛДПР - 10,9%, "Справедливой России - За правду" - 3,7%, "Новых людей" - 7,8%.