Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
17 августа 2025 / 20:57
Новости часа
Путин сообщил, что обсудил с Трампом причины кризиса на Украине NYT: Трамп пригласил лидеров Европы присоединиться к встрече с Зеленским
Москва
17 августа 2025 / 20:57
Общество
Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в России
15 августа 2025 / 20:34
Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в России
© Владимир Гердо/ ТАСС

Минтруд предложил в 2026 году снизить допустимую долю иностранных работников в России. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России предлагает снизить долю иностранных работников в 9 видах экономической деятельности по сравнению c показателями, установленными годом ранее. В отдельных отраслях доля может быть сведена до нуля, к примеру, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком", - следует из сообщения. Соответствующий проект опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Отмечается, что "документом предлагается ограничить долю иностранных работников в строительстве до 50%, в 2025 году она составляла не более 80%". Вместе с тем "в сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее ограничение составит не более 40%, ранее было до 50%".

Кроме того, Минтруд предлагает сократить долю в сферах обслуживания населения. "В организациях общепита не менее половины рабочих мест теперь должно быть предоставлено сотрудникам с гражданством РФ, ранее таких ограничений по иностранным работникам не было", - сказано в сообщении.

"При этом в сфере розничной торговли в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов и палаток уже действует полный запрет на иностранных работников, нулевой показатель распространится и на 2026 год", - указали в министерстве.

19:04
Путин сообщил, что обсудил с Трампом причины кризиса на Украине
18:41
NYT: Трамп пригласил лидеров Европы присоединиться к встрече с Зеленским
18:09
Geo: в Пакистане за 48 часов из-за ливней и наводнений погибли более 300 человек
17:41
AFP: встреча "коалиции желающих" намечена на 17 августа
17:21
Семьям погибших из-за ЧП в Рязанской области выплатят по 1,56 млн рублей
16:57
Туск считает, что игра за будущее Украины вступила в решающую стадию
16:38
ТАСС: делегация России осталась довольна приемом на Аляске
16:18
Tribune de Genève: Трамп обеспечил возвращение Путина на международную арену
15:57
Зеленский снова попросил у США гарантий для Украины
15:43
The Times: Путин одержал верх на встрече с Трампом
