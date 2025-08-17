Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в России

Минтруд предложил в 2026 году снизить допустимую долю иностранных работников в России. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России предлагает снизить долю иностранных работников в 9 видах экономической деятельности по сравнению c показателями, установленными годом ранее. В отдельных отраслях доля может быть сведена до нуля, к примеру, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком", - следует из сообщения. Соответствующий проект опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Отмечается, что "документом предлагается ограничить долю иностранных работников в строительстве до 50%, в 2025 году она составляла не более 80%". Вместе с тем "в сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее ограничение составит не более 40%, ранее было до 50%".

Кроме того, Минтруд предлагает сократить долю в сферах обслуживания населения. "В организациях общепита не менее половины рабочих мест теперь должно быть предоставлено сотрудникам с гражданством РФ, ранее таких ограничений по иностранным работникам не было", - сказано в сообщении.

"При этом в сфере розничной торговли в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов и палаток уже действует полный запрет на иностранных работников, нулевой показатель распространится и на 2026 год", - указали в министерстве.