Трамп отметил, что огорчится, если не договорится с Путиным о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп отметил, что будет огорчен, если по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже ему не удастся договориться о прекращении огня на Украине. Об этом он заявил при общении с журналистами пресс-пула Белого дома во время полета на Аляску.

Отвечая на вопрос о том, в каком случае саммит можно было бы оценить как успешный, американский президент заметил, что "не может сказать этого". "Пока ничего не определено. Я хочу некоторых вещей, я хочу прекращения огня, и Европа здесь совсем ни при чем. Европа не указывает мне, что делать, но они, безусловно, будут вовлечены в процесс, так же как Зеленский", - указал он.

"Я хочу быстрого прекращения огня. Я не знаю, случится ли это сегодня, но буду огорчен, если это произойдет не сегодня", - добавил Трамп.