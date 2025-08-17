Саммит России и США пройдет под лозунгом стремления к миру

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, размещен баннер с лозунгом о стремлении к миру (Pursuing peace), сообщает ТАСС.

Как отмечается, баннер с такой надписью, в частности, украшает зал, где готовится совместная пресс-конференция Путина и Трампа по итогам переговоров. В помещении вывешены флаги двух стран и отлажено оборудование.

Трибуны для лидеров расставили ровно по линейке. Организаторы саммита с помощью рулетки измеряли как расстояние между самими пюпитрами, так и их положение относительно края подиума.

Зал предстоящей пресс-конференции, как и пресс-центр, разделен на российскую и американскую части. В каждой из них 11 рядов по 8 стульев. От сцены "партер" с журналистами отделяют 2 метра и леер.