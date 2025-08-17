Президент РФ прилетел на Аляску

Президент России Владимир Путин в 21:54 мск прилетел на Аляску, в город Анкоридж. Здесь на 11:30 по местному времени (22:30 мск) начнется двусторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры пройдут на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон.

Посадку воздушного судна Путина сопровождали истребители F-22A ВВС США, обеспечивая безопасность успешного завершения полета. Протокол не подразумевает такого шага принимающей стороны, однако он возможен в знак уважения к гостю.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, программа саммита предполагает общение двух лидеров один на один, затем продолжение переговоров в формате рабочего завтрака с участием делегаций. Со стороны России - это глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Жестких временных рамок предстоящая встреча не имеет. Об итогах Путин и Трамп проинформируют журналистов в ходе совместной пресс-конференции.