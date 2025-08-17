Трамп: на переговорах в Анкоридже Россия и США добились огромного прогресса

Однако полного согласия по всем вопросам переговоров пока нет

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа провели в Анкоридже на Аляске двусторонние переговоры, ключевой темой которых был кризис на Украине. Они беседовали почти три часа в присутствии руководителей внешнеполитических ведомств и своих помощников. Это первый за 10 лет визит Путина в США.

Саммит начался с общения тет-а-тет в лимузине Cadillac президента США. Таким образом, лидеры начали общение с глазу на глаз еще по дороге к основному месту переговоров.

Помимо глав государств, с российской стороны в них приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Президенты общались чуть более трех часов, если отсчитывать время от их первой краткой беседы на красной ковровой дорожке. Затем Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию для СМИ, на которой подвели итоги состоявшихся переговоров.

Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита, сообщил президент России. Он выразил надежду, что достигнутое с Трампом понимание откроет дорогу к миру на Украине.

Путин рассказал, что у него с Трампом "наладился очень хороший деловой и доверительный контакт". "И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти - и чем быстрее, тем лучше - до завершения конфликта на Украине", - сказал он. Путин отметил, что в последние годы российско-американские отношения скатились "до самой низкой точки со времен холодной войны" и было необходимо "выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу".

Трамп на встрече с журналистами заявил, что лидеры "действительно добились огромного прогресса".

"Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки", - сказал Трамп.

Позднее он заявил журналисту телеканала Fox News, что оценивает прошедшую встречу с Путиным "на 10 из 10".

В завершение своего выступления по итогам саммита президент России на английском предложил провести следующую встречу в Москве. Трамп назвал это возможным, хотя и допустил, что его будут за это критиковать.

После общения с журналистами президент РФ возложил цветы к могилам советских летчиков, похороненных в Анкоридже, и вылетел обратно.

Американские СМИ сдержанно отреагировали на завершившийся саммит, подчеркивая отсутствие каких-либо объявленных договоренностей или вообще подробностей состоявшихся дискуссий.

The New York Times считает, что Путин смог отсрочить введение новых санкций, а Bloomberg отмечает, что по итогам продолжительных дискуссий "ни один из лидеров не предоставил четких деталей их обсуждений и не указал, нашли ли стороны общий язык". Это, полагает агентство, усилит тревогу в европейских столицах и в Киеве.