Трамп: «мне не нужно сейчас думать» о санкциях в отношении России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не видит необходимости рассматривать вопрос о введении новых санкций в отношении РФ, так как его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске прошла очень хорошо.

"Из-за того, что произошло сегодня, я полагаю, мне не нужно сейчас об этом думать", - сказал он 15 августа в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита, отвечая на вопрос о возможных последствиях для России. "Вы знаете, я считаю, что встреча прошла очень хорошо", - добавил глава Белого дома.

При этом он не исключил, что в будущем вопрос о санкциях может вернуться в повестку дня. "Возможно, мне придется подумать об этом через две или три недели или около того, но прямо сейчас нам не нужно об этом думать", - отметил Трамп.