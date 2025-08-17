Ушаков: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского не затрагивалась

Тема организации и проведения трехстороннего саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа с участием Владимира Зеленского пока не затрагивалась. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В комментарии Первому каналу он подчеркнул, что, как только будут окончательно подведены итоги прошедшего накануне на Аляске саммита РФ - США, будет приниматься дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи двух лидеров.

При этом на вопрос о возможном проведении саммита в трехстороннем формате с участием Зеленского представитель Кремля ответил лаконично: "Пока эта тема не затрагивалась".

Ушаков также заявил, что пока не располагает информацией, когда может состояться следующая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Пока не знаю", - отреагировал помощник российского лидера в ответ на соответствующий вопрос. "Сейчас же президент США [Дональд Трамп] сказал о том, что он созвонится с коллегами, обсудит с ними итоги нынешних переговоров, - напомнил Ушаков. - А потом будем решать, что делать дальше".