Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса
16 августа 2025 / 09:52
России и Соединенным Штатам предстоит пройти долгий путь, но стороны в ходе саммита на Аляске добились прогресса, заявил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии Первому каналу после переговоров лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже.
"Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы добились прогресса", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, являются ли результаты прошедших на Аляске переговоров толчком для мирного процесса на Украине, Рубио отметил: "Мы надеемся на это, ради этого мы встретились". Госсекретарь не ответил, когда ожидается следующая встреча между лидерами РФ и США, но выразил надежду на то, что это произойдет скоро.
