Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Встреча президентов России и США стала, разумеется, главным событием в мировой политике и информационном пространстве за длительный срок (пусть эта длительность и относительная в наше насыщенное потрясениями и сенсациями время). Даже телефонные разговоры российского президента с лидерами стран Запада с момента начала СВО можно пересчитать по пальцам, тут же – очное живое общение с лидером этого Запада.

У остальных стран евроатлантического сообщества и Украины данный саммит вызывал смешанные чувства. С одной стороны, им, разумеется, хотелось и хочется помощи от Трампа в принуждении России к нужным условиям регулирования. С другой, их пугал сам факт такого серьезного прорыва нашей страной западной дипломатической блокады. Совмещению этих двух, как нынче принято говорить, нарративов была посвящена видеоконференция «ЕС-НАТО-Трамп-Зеленский», прошедшая накануне саммита.

Место встречи, конечно, стало дополнительным поводом для разных исторических рассуждений и параллелей – российская территория, ставшая затем американской. А многое в поведении Трампа, как и то, что совсем скоро будет 120 лет заключенному в США Портсмутскому мирному договору, заставляло вспомнить о русско-японской войне, ее окончании и роли в произошедшем Теодора Рузвельта. Тогдашний американский президент, поддерживая Японию и поздравляя ее с военными успехами, в то же время решил снискать лавры миротворца – но сделать это с пользой для Вашингтона и себя лично. В итоге он получил Нобелевскую премию мира.

Отсылки к прошлому продолжились и в день самих переговоров – например, много пересудов и толкований вызвала майка с надписью «СССР», в которой приехал глава российского МИД Сергей Лавров. Сам факт включения в делегацию не только главы дипломатического ведомства, но и министров финансов и обороны говорил о серьезных ожиданиях участников от саммита. Сколь серьезны были ожидания, столь и сумбурна подготовка к мероприятию. Чего стоит один стадион, на котором разместили журналистов, будто Пиночет (американский союзник, кстати) политических узников…

Полна импровизаций и перемен сценария на ходу была и протокольно-содержательная часть. Так, сначала анонсировалось, что первая часть встречи пройдёт в формате «один на один», то есть Путин, Трамп и переводчики. Но буквально за 15 минут до начала Белый дом сообщил, что «маловато будет» и к своим руководителям сразу присоединятся госсекретарь Рубио, спецпосланник Уиткофф, Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Не было понятно и то, кто будет встречать российского президента в аэропорту. Сделал это, в итоге, лично американский визави, поприветствовав гостя весьма тепло.

Переговоры закончились быстрее, чем ожидалось. На совместной пресс-конференции российский и американский лидеры ничем не дали понять, что между ними есть существенные разногласия, равно как и конкретные договоренности. Владимир Путин сказал, что при Трампе СВО бы не случилось, что, конечно, выглядит дипломатическим комплиментом, учитывая, что хозяин Белого дома сам всегда выпячивает более качественное военно-техническое снабжение им киевского режима во время первого президентского срока по сравнению со временами Обамы.

Также Владимир Владимирович отметил конструктивный и взаимоуважительный тон переговоров, настроенность на результат и желание Трампа помочь в урегулировании, отвечающее стремлению России к этому урегулированию. Трамп также назвал саммит продуктивным, заявил об огромном прогрессе и согласовании ряда пунктов украинской повестки, признав, что по главным вопросам единства мнений пока нет, но тут же обозначив шансы на их разрешение как хорошие. Американский президент назвал интересным предложение Путина провести следующую встречу в России и отметил, что следующий раз рассчитывает поговорить с гостем очень скоро.

От ответов на вопросы журналистов лидеры отказались. Трампу незапланированные наскоки либеральных СМИ сейчас не нужны. Но в обстоятельном интервью близкой по духу телекомпании Fox News Трамп словоохотлив и подробен. Он вновь сказал, что на саммите достигнут прогресс, не уточняя детали, и анонсировал официальное заключение договоренностей как близкое. По словам хозяина Белого дома, теперь мяч на стороне Европы и Зеленского. Главаря украинской хунты он призвал к уступкам и признанию реалий на земле, а европейцев – к тому, чтобы «немного поучаствовать» в мирном урегулировании; видимо, имеется в виду – не так, как сейчас. Также Трамп сообщил о подготовке трехсторонней встречи с участием Зеленского.

Состоялся у мистера Дональда и разговор с Зеленским и европейцами, обещанный еще на пресс-конференции. Он продлился полтора часа и, по данным портала Axios, был непростым. Трамп сообщил Зеленскому и лидерам стран НАТО, что Путин не хочет просто прекращения огня и стремится к всеобъемлющему мирному соглашению о прекращении конфликта. При этом он фактически солидаризировался с таким подходом: «Я считаю, что быстрое заключение мирного соглашения лучше, чем перемирие».

В результате нелегитимный украинский президент в понедельник летит в Вашингтон, о чем написал на своей странице. «Мы поддерживаем предложение Президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина – Америка – Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого», - говорится в сообщении.

Между тем, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал существенные замечания по итогам саммита в своем аккаунте в Телеграмм. Одно из них - «Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО».

То есть ультиматум Европы России – сначала безоговорочное прекращение огня, а потом переговоры - опять провалился. И Трамп теперь, видимо, понял, почему.