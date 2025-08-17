Эксперты: если Зеленский будет упорствовать, то СВО будет продолжена

Опрошенные ИА «Инфорос» эксперты полагают, что саммит президентов России и США на Аляске, состоявшийся 15 августа, завершился успешно. Однако продолжение переговорного процесса зависит от активности Белого Дома и позиции Зеленского

Политический аналитик Михаил Павлив отмечает, что «итоги саммита исключительно позитивны. И если проводить аналогии, то это была если не Ялтинская, то Тегеранская конференция. Если смотреть конкретнее на результаты, то, как минимум вопрос о санкциях снят, и Трамп прямо высказался по этому поводу. Так же снят вопрос о перемирии здесь и сейчас. Но я не удивлюсь, если Россия гарантировала остановку ударов БПЛА в случае выполнения с украинской стороны неких договоренностей, которые могли быть сформулированы на саммите. И вероятность остановки огня повысилась. Поэтому саммит прошел даже лучше, чем ожидалось, и в начале было видно, что нервы были натянуты и у президентов, и у членов команд. Это было заметно во время первого рукопожатия президентов, но по итогам пресс-конференции было совершенно другое рукопожатие, когда Трамп подошел к Владимиру Путину. Это был совершенно другой язык тела. Мы вынуждены обсуждать этот момент за недостаточностью других фактов, но смысл мне кажется однозначный. А ключевой момент заключается в том, что мяч на украинской и отчасти европейской стороне».

Михаил Павлив также заявил, что «тема саммита США-Россия-Украина, по словам Юрия Ушакова, не обсуждалась, но это дипломатический язык. Возможность такой встречи рассматривается, но только после неких гарантий и очевидных недвусмысленных движений со стороны Киева. Вот тогда Ушаков сможет сказать, что да, обсуждается. Но на данный момент нет, не обсуждается и ждем реакцию Киева».

В свою очередь старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин считает, что «большинство наблюдателей и комментаторов сходятся во мнении, что саммит был успешным, и сторонам удалось достичь соглашений по тем вопросам, которые обсуждались. Правда, как потом уточнял Трамп, не по всем. Но при этом сохранилась уверенность, что стороны смогут договориться и по другим вопросам. Но добавлю, что этот был очень необычный саммит, итоги которого сочетают в себе позитивный настрой и очень высокую непрозрачность. Остается непонятно, а о чем собственно договорились участники саммита. Правда, здесь можно предположить, что то, о чем стороны договорись, станет проясняться уже в ближайшее время. Это действия сторон и прежде всего американской стороны, которые покажут, каковы именно были договоренности и о чем они были».

Эксперт также отметил, что «на российско-американских переговорах сейчас возникает пауза. И эта пауза будет заполняться действиями США по принуждению и побуждению своих союзников и клиентов к тому, чтобы они приняли те договоренности, которые были достигнуты американской стороной и Россией».

Оценивая перспективы переговорного процесса, Михаил Павлив со своей стороны заметил, что все будет зависеть от того, как сейчас себя поведет Зеленский и его ближайшее окружение: «Несколько я понимаю, его окружение крайне недовольно упертостью Зеленского, и даже Ермак пытается дистанцироваться, но Зеленского очень подпирают глобалисты, в первую очередь европейские, да и американские. У них есть инструменты давления на него. Но и у Трампа есть инструменты давления на Зеленского. Неслучайно за пару дней до саммита появился сначала отчет о притеснении свободы слова и нарушении прав человека на Украине, а потом отчет об аудите, и там нашли на миллиарды долларов нецелевых расходов средств Пентагона, переданных Киеву. То есть «привет» Зеленскому перед саммитом Белый Дом тоже передавал. Поэтому от того, как поведет себя загнанная в угол крыса, будет сильно определять, что будет дальше. Если будет конструктив, то можно будет прийти к какому-то трехстороннему формату. А дальше будет движение по треку, близкое к описанному в меморандуме и переданному российской стороной на вторых переговорах в Стамбуле. Но если Зеленский будет упрямствовать, то сценариев развития ситуации много, и все они плохие для него. Я думаю, будет попытка давления со стороны Белого Дома на Украину, допускаю даже со стороны России одностороннее прекращения огня в воздухе или моратория на удары по объектам энергетики, что Россия уже делала. Но я думаю, что если Зеленский будет упорствовать, то СВО будет продолжена».