Медведев: саммит на Аляске подтвердил возможность переговоров без предварительных условий
16 августа 2025 / 15:17
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал одним из результатов саммита на Аляске подтверждение возможности проведения переговоров без предварительных условий и с продолжением специальной военной операции (СВО).
"Встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО", - указал он в своем Telegram-канале, подводя итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа.
Вместе с тем, по словам российского политика, обе стороны прямо возложили ответственность на Украину и Европу за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий.
