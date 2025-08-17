Медведев: саммит на Аляске подтвердил возможность переговоров без предварительных условий

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал одним из результатов саммита на Аляске подтверждение возможности проведения переговоров без предварительных условий и с продолжением специальной военной операции (СВО).

"Встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО", - указал он в своем Telegram-канале, подводя итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа.

Вместе с тем, по словам российского политика, обе стороны прямо возложили ответственность на Украину и Европу за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий.