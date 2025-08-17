Президент РФ Владимир Путин покинул Аляску, где состоялась его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом, сохранив за собой преимущество на переговорах. Соответствующая точка зрения изложена в материале британской газеты The Times.

Как отмечается, "правдивый ответ на вопрос, кто стал победителем в демонстрации силы 15 августа, прозвучал в прощальных словах Путина в ходе совместной пресс-конференции - единственных произнесенных на английском языке, которые дали понять: он чувствует, что покинул Аляску, одержав верх".

Согласно публикации, российский лидер, пригласив на английском языке Трампа в Москву, в хорошем смысле обезоружил президента Соединенных Штатов. Подводя итоги саммита на Аляске, глава вашингтонской администрации заявил, что рассчитывает вскоре снова увидеться с Путиным. "В следующий раз в Москве?" - с улыбкой отреагировал президент РФ на английском языке. Трамп назвал это интересным предложением, отметив, что его "могут за это немного покритиковать". Вместе с тем он не стал исключать возможность своего визита в российскую столицу.