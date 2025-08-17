Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит на Аляске СВО
Москва
17 августа 2025 / 20:59
КОТИРОВКИ
USD
17/08
80.0224
EUR
17/08
93.7094
Новости часа
Путин сообщил, что обсудил с Трампом причины кризиса на Украине NYT: Трамп пригласил лидеров Европы присоединиться к встрече с Зеленским
Москва
17 августа 2025 / 20:59
Котировки
USD
17/08
80.0224
0.0000
EUR
17/08
93.7094
0.0000
Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса
Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса
16 августа 2025 / 09:52
Ушаков: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского не затрагивалась
Ушаков: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского не затрагивалась
16 августа 2025 / 09:48
Трамп: «мне не нужно сейчас думать» о санкциях в отношении России
Трамп: «мне не нужно сейчас думать» о санкциях в отношении России
16 августа 2025 / 09:40
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / США: после империи / Саммит на Аляске
Политика
Зеленский снова попросил у США гарантий для Украины
16 августа 2025 / 15:57
Зеленский снова попросил у США гарантий для Украины
© AP Photo/ Efrem Lukatsky/ТАСС

Владимир Зеленский в беседе с президентом США Дональдом Трампом снова попросил у Вашингтона и стран Европы гарантий для Украины.

"Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность Украины при участии как Европы, так и США", - указал Зеленский в Telegram-канале, также снова подчеркнув, что все важные для Украины вопросы должны обсуждаться с участием киевских властей.

Вместе с тем он призвал ужесточить санкции против России, "если не будет трехсторонней встречи Россия - США- Украина".

По данным агентства РБК-Украина, в ходе разговора с американским лидером поднимался вопрос гарантий безопасности, который был сформулирован как "Non NATO article 5 secutiry guarantees", то есть гарантии безопасности, как в разделе 5 Североатлантического договора относительно коллективной безопасности, но не в формате НАТО.

Позднее Зеленский информировал о том, что 18 августа намерен встретиться с Трампом в Вашингтоне.

Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса
Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса
Ушаков: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского не затрагивалась
Ушаков: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского не затрагивалась
Трамп: «мне не нужно сейчас думать» о санкциях в отношении России
Трамп: «мне не нужно сейчас думать» о санкциях в отношении России
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
Все интервью
19:04
Путин сообщил, что обсудил с Трампом причины кризиса на Украине
18:41
NYT: Трамп пригласил лидеров Европы присоединиться к встрече с Зеленским
18:09
Geo: в Пакистане за 48 часов из-за ливней и наводнений погибли более 300 человек
17:41
AFP: встреча "коалиции желающих" намечена на 17 августа
17:21
Семьям погибших из-за ЧП в Рязанской области выплатят по 1,56 млн рублей
16:57
Туск считает, что игра за будущее Украины вступила в решающую стадию
16:38
ТАСС: делегация России осталась довольна приемом на Аляске
16:18
Tribune de Genève: Трамп обеспечил возвращение Путина на международную арену
15:57
Зеленский снова попросил у США гарантий для Украины
15:43
The Times: Путин одержал верх на встрече с Трампом
Все новости
Актуально
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит на Аляске
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения