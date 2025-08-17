Зеленский снова попросил у США гарантий для Украины

Владимир Зеленский в беседе с президентом США Дональдом Трампом снова попросил у Вашингтона и стран Европы гарантий для Украины.

"Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность Украины при участии как Европы, так и США", - указал Зеленский в Telegram-канале, также снова подчеркнув, что все важные для Украины вопросы должны обсуждаться с участием киевских властей.

Вместе с тем он призвал ужесточить санкции против России, "если не будет трехсторонней встречи Россия - США- Украина".

По данным агентства РБК-Украина, в ходе разговора с американским лидером поднимался вопрос гарантий безопасности, который был сформулирован как "Non NATO article 5 secutiry guarantees", то есть гарантии безопасности, как в разделе 5 Североатлантического договора относительно коллективной безопасности, но не в формате НАТО.

Позднее Зеленский информировал о том, что 18 августа намерен встретиться с Трампом в Вашингтоне.