Tribune de Genève: Трамп обеспечил возвращение Путина на международную арену

Президент США Дональд Трамп организовал главе российского государства Владимиру Путину грандиозное возвращение на международную арену в ходе саммита на Аляске. Об этом пишет газета Tribune de Genève.

Как отмечается, поездка Путина за пределы России "сама по себе исключительна" в условиях санкций. "Но то, что он поехал, чтобы быть принятым с почестями в США, было совершенно немыслимо до громкого возвращения Дональда Трампа в Белый дом", - указывается в материале.

Издание обращает внимание на стремление Трампа произвести впечатление на своего российского коллегу, которое сторонники главы вашингтонской администрации усмотрели в пышном приеме Путина с привлечением военных в парадной форме, стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей.

По возвращении в Вашингтон президент США провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Как сообщает портал Axios, беседа оказалась непростой.