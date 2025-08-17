Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса
16 августа 2025 / 09:52
Ушаков: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского не затрагивалась
16 августа 2025 / 09:48
Трамп: «мне не нужно сейчас думать» о санкциях в отношении России
16 августа 2025 / 09:40
ТАСС: делегация России осталась довольна приемом на Аляске
16 августа 2025 / 16:38
© Иван Пильщиков/ ТАСС
Российская делегация осталась довольна приемом на Аляске во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, "принимали хорошо, демонстрируя максимальное уважение".
В пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске прошла встреча лидеров РФ и США. Общение продолжалось порядка трех часов: один на один в лимузине Трампа по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три".
С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
