ТАСС: делегация России осталась довольна приемом на Аляске

Российская делегация осталась довольна приемом на Аляске во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, "принимали хорошо, демонстрируя максимальное уважение".

В пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске прошла встреча лидеров РФ и США. Общение продолжалось порядка трех часов: один на один в лимузине Трампа по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три".

С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.