16 августа 2025 / 09:52
16 августа 2025 / 09:48
16 августа 2025 / 09:40
Туск считает, что игра за будущее Украины вступила в решающую стадию
16 августа 2025 / 16:57
Туск считает, что игра за будущее Украины вступила в решающую стадию
© Artur Widak/ NurPhoto via Getty Images/ТАСС

Игра за будущее Украины и безопасность Европы достигла решающей фазы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя итоги саммита РФ и США на Аляске.

"Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы в в решающую фазу", - указал он в X, добавив, что президент России Владимир Путин "в очередной раз доказал", что он искусный игрок. "Вот почему так важно сохранить единство всего Запада", - отметил Туск.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер заявил, что урегулирование украинского конфликта стало центральной темой саммита.

Трамп охарактеризовал встречу с Путиным как замечательную и результативную. После нее он созвонился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров президент США высказал мнение, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается".

Ожидается, что 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским в Белом доме. По словам американского лидера, в случае ее успеха будет намечена новая встреча с Путиным. 

