Семьям погибших из-за ЧП в Рязанской области выплатят по 1,56 млн рублей

Администрация Рязанской области выплатит семьям погибших в результате трагедии на предприятии в Шиловской районе по 1 млн 567 тыс. рублей, пострадавшие получат от 313 тыс. до 627 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Вместе с тем материальную помощь выплатят жителям поселка Лесной, чье имущество пострадало в результате ЧП. Ее размер составит 15 675 рублей на первоочередные нужды. В настоящее время последствия чрезвычайной ситуации в Лесном устраняют ремонтные бригады, указал руководитель региона.

В минувшую пятницу в результате происшествия на предприятии в Шиловском районе погибло 11 человек, еще 130 человек пострадали.