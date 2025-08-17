Встреча "коалиции желающих" оказывать помощь Украине намечена на 17 августа, она будет организована в формате видеоконференции. Об этом информировало Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на Елисейский дворец.

Встреча начнется в 15:00 (16:00 мск) под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее анонсировал скорый разговор членов коалиции, не назвав дату.

Предполагается, что стороны обсудят "дальнейшие этапы в рамках дискуссии о мире на Украине".

В пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин заявил, что центральной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта.