Путин сообщил, что обсудил с Трампом причины кризиса на Украине NYT: Трамп пригласил лидеров Европы присоединиться к встрече с Зеленским
Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса
16 августа 2025 / 09:52
Ушаков: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского не затрагивалась
16 августа 2025 / 09:48
Трамп: «мне не нужно сейчас думать» о санкциях в отношении России
16 августа 2025 / 09:40
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
/ Дальнее зарубежье / Общество / Стихийные бедствия / Политика и религия
Общество
Geo: в Пакистане за 48 часов из-за ливней и наводнений погибли более 300 человек
16 августа 2025 / 18:09
Geo: в Пакистане за 48 часов из-за ливней и наводнений погибли более 300 человек
© ТАСС/ Reuters/ Anadolu Agency/ТАСС

Не менее 344 человек погибли, 32 пропали без вести и сотни пострадали на северо-западе Пакистана в течение двух суток из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями. Об этом в субботу информировал портал Geo, ссылаясь на данные управления по чрезвычайным ситуациям.

Наибольшее число погибших - 328 - зарегистрировано в граничащей с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва. Среди наиболее пострадавших округов - Бунер, Сват, Мансехра, Баджаур и Баттаграм. Разрушены или повреждены сотни жилых домов, линии электропередачи, дороги, мосты, другие объекты инфраструктуры. Во многих районах не доступна мобильная связь. Эвакуированы 3,8 тыс. жителей, к спасательным работам привлечены свыше 2 тыс. человек.

Сезон муссонов в Пакистане, как правило, длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным катастрофам. 

Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса
Ушаков: тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского не затрагивалась
Трамп: «мне не нужно сейчас думать» о санкциях в отношении России
С Трампом наладился
деловой и доверительный
контакт
Владимир Путин
