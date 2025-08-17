Geo: в Пакистане за 48 часов из-за ливней и наводнений погибли более 300 человек

Не менее 344 человек погибли, 32 пропали без вести и сотни пострадали на северо-западе Пакистана в течение двух суток из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями. Об этом в субботу информировал портал Geo, ссылаясь на данные управления по чрезвычайным ситуациям.

Наибольшее число погибших - 328 - зарегистрировано в граничащей с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва. Среди наиболее пострадавших округов - Бунер, Сват, Мансехра, Баджаур и Баттаграм. Разрушены или повреждены сотни жилых домов, линии электропередачи, дороги, мосты, другие объекты инфраструктуры. Во многих районах не доступна мобильная связь. Эвакуированы 3,8 тыс. жителей, к спасательным работам привлечены свыше 2 тыс. человек.

Сезон муссонов в Пакистане, как правило, длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным катастрофам.